Coronavirus, due nuove positivi a Boorgorose. Ne da comunicazione il sindaco Mariano Calisse.

«Risultano positivi - scrive Calisse - i tamponi di due persone appartenenti alla famiglia della gagazza di Corvaro, le due persone sono isolamento già dal 26 marzo anche da tutti gli altri familiari?quindi la situazione è isolata e sotto controllo. Non hanno sintomi gravi,sono in via di guarigione e gli auguriamo tutti di uscirne presto e bene!

E’ negativo il tampone del ragazzo di Torano nipote della donna ricoverata che è risultata oggi guarita e sarà dimessa ed è una bella notizia. Soprattutto in questi giorni - conclude Calisse - non abbassiamo la guardia stiamo distanti e rispettiamo le regole».

