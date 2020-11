Coronavirus: maxi controlli delle forze di polizia, blitz antiassembramento nel piazzale antistante la scuola Basilio Sisti

RIETI - Controlli serrati questa sera delle forze dell'ordine in corso nelle aree di maggiore afflusso e a rischio assembramento. Servizi di pattugliamento per vigilare sul rispetto delle normative antiCovid-19 sul distanziamento sociale e l'utilizzo delle mascherine. In campo polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.

Massiccia la presenza odierna delle forze dell'ordine lungo via Roma, largo Fiordeponti, ponte Romano e zona del Lungovelino. In corso in questi minuti un vasto controllo nell'area antistante il piazzale della scuola media Basilio Sisti di Rieti dove i carabinieri sono intervenuti a causa di un un vasto assembramento di giovanissimi e per controllare l'utilizzo delle mascherine e disperdere i capannelli venutisi a creare.

Servizi di controllo implementati ulteriormente fino alle ore 22 oltre a quelli normalmente disposti dalla Questura.

