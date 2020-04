© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Suolo pubblico gratis per un anno per bar e ristoranti di Fara Sabina. La proposta arriva dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e composto da Simone Fratini e Chiara Costantini che hanno inviato la richiesta a sindaco e segretario comunale in attesa di presentare un ordine del giorno al prossimo consiglio comunale.«La fase 2 per l’emergenza Covid-19 è ormai alle porte. Per il primo giugno, ci sarà la riapertura di molti locali pubblici, tra cui bar e ristoranti. Le nuove norme restrittive – spiegano Fratini e Costantini -, obbligheranno gli esercenti al distanziamento interpersonale ed il contingentamento della clientela. Molti locali possiedono spazi esigui, che non permetterebbero ai titolari delle attività di poter essere operativi come prima. È necessario quindi supportare le nostre attività commerciali per poter ripartire. Sarebbe opportuno, a nostro avviso, eliminare quei tributi che in questo momento appaiono solo pesanti balzelli inutili. Consideriamo impopolare chiedere a bar e ristoranti di pagare l’occupazione di suolo pubblico, in quanto, con le normative che verosimilmente verranno applicate, potranno ospitare molti meno clienti. Per questo motivo, richiediamo il suolo pubblico gratis per un anno a bar e ristoranti che operano nel comune di Fara in Sabina. Sarebbe un altro piccolo segnale per dimostrare che l'amministrazione è dalla parte delle attività».