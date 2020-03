RIETI - Ulteriori limitazioni all'ospedale de Lellis di Rieti per arginare il diffondersi del coronavirus. Al percorso obbligato di accesso per pazienti con sintomi febbrili, alle due tensostrutture di pre-triage poste all'esterno del pronto soccorso e alle limitazioni alle visite dei familiari dei pazienti, si aggiungono oggi altre decisioni prese dalla dirigenza sanitaria.



Verranno infatti ridotte le attività ambulatoriali e chirurgiche programmate, anche quelle in day-surgery. Resteranno intatte quelle di tipo oncologico e le urgenze.



Una decisione presa per tutelare al massimo pazienti e personale sanitario e che andrà a incidere solo su quelle visite e quelle attività chirurgiche che potranno essere differite senza danno alcuno per le condizioni di salute dei pazienti. © RIPRODUZIONE RISERVATA