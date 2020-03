LA NOTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli ambulatori della Asl e gli uffici della struttura sanitario di Poggio Mirteto resteranno chiusi per una settimana. Ad annunciarlo il sindaco della cittadina mirtense, Giancarlo Micarelli che in serata ha licenziato un comunicato nel quale, il primo cittadino, facendo seguito ad una comunicazione della direzione della Asl di Rieti ha spiegato che ci sarà una settimana di stop delle attività ambulatoriali e amministrative del presidio.“La Direzione Sanitaria Aziendale della Asl, a seguito dell'emergenza Coronavirus, ha comunicato la sospensione delle attività ambulatoriali ed amministrative presso i piani 0 ed 1 della struttura sanitaria di via Finocchieto a Poggio Mirteto per un periodo di sette giorni a far data da domani 16 marzo”. Questo il testo del comunicato diramato dal sindaco Micarelli il quale, a margine della nota ha anche specificato che le attività di continuità assistenziale ambufest e sanità veterinaria, rimangono al momento invariate.La sospensione delle attività permetterà la sanificazione dei locali della struttura come precedentemente annunciato dalla stessa direzione della Asl di Rieti.Gli ambulatori della Asl e gli uffici della struttura sanitario di Poggio mirteto resteranno chiusi per una settimana. Ad annunciarlo il sindaco della cittadina mirtense, Giancarlo Micarell,i che in serata ha licenziato un comunicato nel quale, il primo cittadino, facendo seguito ad una comunicazione della direzione della Asl di Rieti ha spiegato che ci sarà una settimana di stop delle attività ambulatoriali e amministrative del presidio.