RIETI - Una canzone di Rino Gaetano reinterpretata da oltre cinquanta cantanti italiani per sostenere la Croce Rossa italiana (Cri) e quello che sta facendo per combattere l'emergenza Coronavirus. Anche a Rieti.Il celebre brano “Ma il cielo è sempre più blu” sarà presentato il 7 maggio alle ore 18 su www.amazon.it/italianallstars4life e rientra in un progetto a sostegno della Cri alla quale, per dare il via all’iniziativa, Amazon ha donato 500mila euro.La multinazionale a stelle strisce che è presente in provincia di Rieti con il centro di distribuzione di Passo Corese ha già sostenuto il comitato locale della Cri di Rieti con un contributo economico di 50mila euro.Il 7 maggio gli artisti che hanno aderito al progetto ne racconteranno il significato, mandando un messaggio di vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti direttamente e indirettamente dal Covid-19.Amazon promuove questa iniziativa con la donazione alla Cri, sostenendo “Il Tempo della Gentilezza”, progetto attraverso cui la Cri rafforza la capacità dei comitati sul territorio di fornire assistenza sociale alle persone in condizioni di vulnerabilità (anziani, disabili, immunodepressi, senza dimora), maggiormente esposte ai rischi dell’epidemia e alle conseguenze dell’isolamento, al fine di garantire loro l’accesso ai beni di prima necessità e fornire supporto sociale.Chiunque sia interessato a sostenere la Croce Rossa italiana può farlo attraverso un pulsante per donare raggiungibile direttamente sul sito Amazon.it, anche senza fare acquisti. Le donazioni possono essere effettuate anche sul sito www.cri.it/donazioni-coronavirus.