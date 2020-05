© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Allenamenti da mercoledì 6 maggio? No, aspettiamo le decisioni della Lega Pro». Nonostante il via libera decretato ieri, 2 maggio, dalla Regione Lazio, che, tra i vari provvedimenti varati per la fase-2 ha dato l'ok agli allenamenti nei centri sportivi per le squadre di calcio professionistiche, il club amarantoceleste non pare intenzionato a seguire le orme di Lazio e Roma in A e Frosinone in B.«Noi non abbiamo un centro sportivo dove poter attuare il protocollo sanitario - afferma il dg Pierluigi Di Santo - per riprendere l'attività, ci dovremmo attrezzare diversamente, ma comunque la nostra linea è chiara: aspettiamo quello che verrà deciso in termini assoluti dalla Lega d'appartenenza. Ci sono degli aspetti ancora da valutare, peraltro c'è un Consiglio Federale il prossimo 8 maggio dal quale potrebbero scaturire decisioni ufficiali: che senso avrebbe percorrere i tempi per appena quattro giorni?».La sensazione, che di ora in ora si fa sempre più incombente, è di uno stop definitivo della stagione della serie C, che nel caso del Rieti potrebbe portare in dote un'inattesa salvezza d'ufficio, qualora passasse la linea-Ghirelli, che ha proposto il congelamento delle retrocessioni.