RIETI - Chiudono le sale giochi e le agenzie di scommesse e anche a Rieti, come sul resto del territorio nazionale, le saracinesche vanno giù.



E' il caso della ricevitoria Planetwin 365 di Regina Pacis, gestita da Fabio Mancini, ma anche la Snai di Campoloniano della quale risponde Daigoro Colarossi e quella di Goldbet che si trova qualche decina di metro più avanti, su via Sandro Pertini. Sulle saracinesche delle tre attività commerciali sono stati affissi gli avvisi (nella foto) e in tanti stamattina si sono dovuti rigirare od optare per la scommessa online.

LE REAZIONI

Il decreto che porta la data odierna, domenica 8 marzo, fa riferimento all'art. 2 co. 1 lett. C, ha effetto immediato e durerà almeno fino al 3 aprile. Un lasso di tempo nel corso del quale, chi si trova a gestire queste sale di scommesse legali, deve fare i conti con una serie di problematiche economiche non indifferenti, a cominciare dal personale di sala.

«Io ho in gestione quattro sale - racconta uno sconsolato Fabio Mancini, di Planetwin - e tra quella di Rieti, di Terni, Osteria Nuova e Spoleto, ho 14 dipendenti che da domattina dovrò per forza di cose porre in regime di cassa integrazione perché per le prossime tre settimane almeno, non potranno operare. Vediamo se ci saranno ulteriori sviluppi al decreto attualmente in essere perché il problema della sale di scommesse è equiparabile a qualsiasi tipo di attività commerciale come bar e ristoranti: se è per noi, dovrebbe essere per tutti o altrimenti ci dessero la possibilità di gestire gli ingressi in sala con personale alla porta a controllo del flussi».

