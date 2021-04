Coronavirus, ad Amatrice niente zona rossa per il momento: lo rende noto il Comune

RIETI - Niente zona rossa ad Amatrice per il momento: il Comune di Amatrice ha reso noto che "con la stretta collaborazione dell'Asl di Rieti abbiamo valutato che, al momento, la situazione è da ritenersi sotto controllo e non si rende necessario attuare, per ora, alcuna misura restrittiva".



L'Amministrazione ha specificato che il monitoraggio continuerà in maniera attenta nei prossimi giorni e "si valuteranno eventuali provvedimenti in base all'analisi dei dati quotidiani".



Sempre dal comune arriva la raccomandazione di alla cittadinanza "di assumere un comportamento responsabile: evitare tutti gli assembramenti non necessari, ridurre gli spostamenti, utilizzare sempre la mascherina -indossandola correttamente-, lavare o disinfettare spesso le mani".



© RIPRODUZIONE RISERVATA