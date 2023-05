Coresina-Nuova Rieti Calcio a porte chiuse. Il presidente Cialani: «Deciso dalla Questura»

RIETI - «La decisione di giocare a porte chiuse è stata presa dalla Questura di Rieti». Marco Cialani, presidente dell'Asd Coresina - che domani, sabato 20 maggio, alle 18 sfiderà la Nuova Rieti Calcio fresca vincitrice del campionato provinciale di Terza categoria - ci tiene a specificare quanto accaduto nelle ultime ore intorno a una partita all'apparenza innocua e soprattutto ininfluente ai fini della classifica, ma che è stata immediatamente attenzionata dalle forze dell'ordine, le quali hanno comunicato al club coresino «la possibilità di eventuali disordini, facendoci inoltre richiesta di documenti mai pervenuti, per accertare l'agibilità del campo, ma ciò solo e soltanto dopo la partita Nuova Rieti Calcio-Stimigliano».

Come già ampiamente anticipato da Il Messaggero nei giorni scorsi, alla base di tale decisione ci sono gli attriti creatisi sin dalla partita d'andata tra la tifoseria dello Stimigliano e quella della Nuova Rieti Calcio, che domenica scorsa in occasione dello scontro diretto post-trionfo, si sono rinverditi con la "promessa" dei tifosi stimiglianesi presenti a Santa Rufina (insieme a un paio di rappresentanti della Coresina con tanto di 'pezza' esposta a bordo campo, ndr) di affrontarsi nuovamente a distanza di pochi giorni proprio in occasione del match di domani pomeriggio, 20 maggio.

Una situazione che messo in evidente difficoltà e in imbarazzo proprio la dirigenza della Coresina, tant'è che lo stesso Marco Cialani, a Il Messaggero, ha dichiarato: «Non vogliamo problemi di alcun genere e mi sono raccomandato coi nostri tifosi chiedendogli di restare lontano dal comunale per evitare qualsiasi tipo di equivoco o di situazioni sgradevoli.

Dispiace fortemente anche per i giocatori e i dirigenti della Nuova Rieti Calcio perché questo clima surreale ha poco a che vedere con lo sport».

Insomma, Coresina-Nuova Rieti Calcio si giocherà a porte chiuse, col solo ingresso nel rettangolo di gioco dei tesserati presenti nella lista che viene consegnata al direttore di gara, ma con un "Amerigo Di Tommaso" blindato dalle forze dell'ordine e la delegazione reatina scortata sulla via Salaria fino a Passo Corese da una pattuglia della Digos della Questura di Rieti.