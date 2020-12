Coranavirus, casi di contagio nel Comune di Forano

RIETI - Positività nel Comune di Forano positivi al Covid-19. La comunicazione arriva dal sindaco Marco Cortella sulla pagina istituzionale dell’Ente, dove ha annunciato che “in questo momento la macchina amministrativa potrebbe presentare alcuni ritardi nella risposta alle istanze dei cittadini, in quanto stiamo cercando di riorganizzarci a seguito del riscontro di una positività al covid-19 fra gli impiegati. Già a inizio pandemia abbiamo messo in atto tutte le prescrizioni e le precauzioni anti contagio previste dalla normativa sanitaria e di protezione civile. Abbiamo dotato il personale di dispositivi di protezione individuale, che hanno sempre utilizzato, gel igienizzante per le mani e abbiamo effettuato diverse sanificazione, (le ultime due il 5 e 12 dicembre)”.

Dopo aver rilevato la prima positività, il sindaco ha disposto “l'effettuazione, l’11 dicembre, dei tamponi antigenici presso il laboratorio analisi Cianfa per tutti i dipendenti e per il sottoscritto – spiega Cortella - Tutti siamo risultati negativi al covid-19 ad eccezione di un impiegato. Due altri dipendenti sono in attesa di avere il referto del tampone molecolare a cui si sono sottoposti. La situazione è completamente sotto controllo e monitorata dalla Asl e dal medico competente dell'ente. Tutte le persone stanno bene e non hanno alcun problema”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA