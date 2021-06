Coppe Lazio e Provincia: avanti P.Moiano U19 e Accademia Sabina U15, fuori Cantalice U17

RIETI – Tra giovedì e ieri sono andate in scena le gare della seconda ed ultima fase delle varie Coppe Lazio e Provincia. Poggio Moiano vola in semifinale nella Coppa Provincia U19 di Roma, l’Accademia Calcio Sabina viene promossa in finale nel torneo provinciale U15, mentre Cantalice U17 esce tra gli applausi dalla propria competizione regionale.

Coppa Provincia U19 - Roma

Grande successo e mille emozioni per Poggio Moiano, che espugna 4-3 il campo del Mideporte Colle Salario e approda alla semifinale di mercoledì 23 giugno in cui, alle 18, affronterà la Dinamo Roma. Mirko Manganaro, tecnico del Poggio Moiano: «Partita molto combattuta, nella quale, dopo un iniziale vantaggio, siamo andati sotto 3-1. Per il secondo tempo, quindi, appariva necessario effettuare diverse modifiche: sono stati sostituiti alcuni giocatori ed è stato cambiato modulo. Da quel momento in poi, siamo apparsi ben concentrati e ben disposti in campo. Abbiamo effettuato ottime sovrapposizioni, finendo per ribaltare il risultato con tre gol su calcio da fermo che, con assist sempre di Giovanni Saccenti, sono stati realizzati due volte da Francesco Ippoliti e una da Filippo Ballerini. Sono molto felice della reazione della squadra, che ora potrà giocare una gara importante sulla quale ci stiamo preparando con attenzione».

Coppa Lazio U17

Sconfitta ed eliminazione in rimonta per Cantalice, battuta 3-2 in casa del Campus Eur negli ottavi di finale. Per la squadra reatina, a segno con Carletti e Battisti, non sono comunque mancati gli applausi e i complimenti per una prestazione all’altezza contro un avversario di grande qualità. «Al sessantesimo minuto vincevamo 2-0 – commenta Eusebio Dionisi, direttore generale degli ospiti – poi abbiamo però chiesto una serie di cambi poiché quattro giocatori erano sfiniti. Da segnalare anche assenze pesanti, soprattutto quella del nostro portiere, che è stato tuttavia ben sostituito dal baby Roversi, classe 2006 e quindi più giovane di 2 anni. Detto questo, complimenti ai ragazzi per il cammino in coppa. Tutti hanno dato il massimo, dimostrando sempre impegno».

Coppa Provincia U15 – Rieti

Una doppietta di Toni contro Passo Corese (2-0) regala all’Accademia Calcio Sabina il primo posto nel girone A e quindi l’accesso alla finale del torneo contro Velinia. Il match che assegnerà la coppa si disputerà in campo neutro alle 15:30 di sabato 26 giugno.

Gli altri risultati

Girone A: riposo per Poggio Mirteto

Girone B: Young Rieti – Sporting Rieti 6-4. Per la squadra di casa, doppietta di Bianchetti, e gol di Fabio Spognardi, Nicolò Spognardi, Cristian e Imani, mentre gli ospiti vanno a segno con Rossi (2), Sgavicchia e D’Antonio.

Riposo per Velinia.