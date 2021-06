Coppe Lazio e Provincia al via nel weekend: c'è subito Cantalice-Poggio Mirteto U19. Ecco calendari e regolamenti

RIETI – Il calcio giovanile si rimette in moto dopo oltre 7 mesi di stop dovuti alla pandemia. Nel weekend in arrivo del 5 e 6 giugno, partono le gare delle varie categorie della Coppa Lazio e della Coppa Provincia. Diverse le squadre reatine che parteciperanno ai tornei, ognuno dei quali presenta regole specifiche.

Di seguito, le compagini della provincia che prenderanno parte alla competizione, insieme al calendario e alla formula delle competizioni in programma.

COPPA LAZIO UNDER 19 – GIRONE B

Squadre reatine partecipanti: Cantalice e Poggio Mirteto

Il calendario del Cantalice

1°giornata (5/06): Cantalice – Poggio Mirteto

2° giornata (7/06): Accademia Calcio Roma – Cantalice

3°giornata (9/06): Real Monterotondo Scalo – Cantalice

4°giornata (11/06): Cantalice – Fiano Romano

5°giornata (14/06): Eretum Monterotondo – Cantalice

Il calendario del Poggio Mirteto

1°giornata (5/06): Cantalice – Poggio Mirteto

2° giornata (7/06): Poggio Mirteto – Real Monterotondo Scalo

3°giornata (9/06): Fiano Romano – Poggio Mirteto

4°giornata (11/06): Poggio Mirteto – Eretum Monterotondo

5°giornata (14/06): Accademia Calcio Roma – Poggio Mirteto.

Il regolamento del torneo

Le squadre di ciascun girone si incontreranno tra loro “all’italiana” con gare di sola andata. Verranno ammesse alla fase successiva (ottavi di finale) le squadre classificate al 1° posto di ciascun girone oltre alle 6 migliori seconde classificate. Per determinare le posizioni di classifica all’interno del girone, in caso di parità di punteggio, verranno adottati, nell’ordine, i seguenti criteri: miglior differenza reti, maggior numero di reti attive, sorteggio. Per determinare le migliori 6 seconde classificate, verranno adottati nell’ordine, i seguenti criteri: miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate, miglior quoziente differenza reti/ gare disputate – sorteggio.

COPPA PROVINCIA UNDER 19 – ROMA (GIRONE F)

Squadre reatine partecipanti: Poggio Moiano e Velinia

Il calendario del Poggio Moiano

1° giornata (5/06): Velinia – Poggio Moiano

2°giornata (9/06): Poggio Moiano – Tor Lupara

3°giornata (12/06): Poggio Moiano – Palombara

Il calendario del Velinia

1° giornata (5/06): Velinia – Poggio Moiano

2°giornata (9/06): Palombara - Velinia

3°giornata (12/06): Tor Lupara – Velinia

Il regolamento del torneo

Le squadre di ciascun girone si incontreranno tra loro “all’italiana” con gare di sola andata. Verranno ammesse alla fase successiva le squadre classificate al 1° posto di ciascun girone oltre alla migliore seconda classificata. Per determinare le posizioni di classifica all’interno del girone, in caso di parità di punteggio, verranno adottati, nell’ordine, i seguenti criteri: miglior differenza reti, maggior numero di reti attive, sorteggio. Per determinare la migliore seconda classificata, verranno adottati nell’ordine, i seguenti criteri: miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate, miglior quoziente differenza reti/ gare disputate, sorteggio.

COPPA LAZIO UNDER 17 – GIRONE E

Squadra reatina partecipante: Cantalice

Il calendario

1° giornata (6/06): Cantalice – Eretum Monterotondo

2° giornata (8/06): Tor Di Quinto – Cantalice

3° giornata (10/06): Futbolclub – Cantalice

4°giornata (13/06): Riposo

5°giornata (15/06): Real Monterotondo Scalo – Cantalice

Il regolamento del torneo

Le squadre inserite nei gironi A, B, C, D, E, F, G, I, L, ed N si incontreranno tra loro “all’italiana” con gare di sola andata. Verranno ammesse alla fase successiva le squadre classificate al 1° posto del girone. Per determinare le posizioni di classifica, in caso di parità di punteggio, verranno adottati, nell’ordine, i seguenti criteri: miglior differenza reti, maggior numero di reti attive, sorteggio.

Le squadre inserite nei gironi H ed M, si incontreranno tra loro “all’italiana” con gare di andata e ritorno. Verranno ammesse alla fase successiva le squadre classificate al 1° posto del girone. Per determinare le posizioni di classifica, in caso di parità di punteggio, verranno adottati, nell’ordine, i seguenti criteri: maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti, miglior differenza reti negli incontri diretti - miglior differenza reti intero girone, maggior numero di reti attive intero girone, sorteggio. Oltre a quanto sopra premesso, verranno ammesse alla fase successiva le 4 migliori seconde classificate, individuate adottando nell’ordine, i seguenti criteri: miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate, miglior quoziente differenza reti/ gare disputate, sorteggio.

COPPA PROVINCIA UNDER 17 - ROMA (GIRONE F)

Squadre reatine partecipanti: Accademia Calcio Sabina, Poggio Moiano

Il calendario dell’Accademia Calcio Sabina

1° giornata (6/06): Achillea 2002 – Accademia Calcio Sabina

2°giornata (9/06): Accademia Calcio Sabina – Poggio Moiano

3°giornata (12/06): Club Olimpico Romano – Accademia Calcio Sabina

Il calendario del Poggio Moiano

1° giornata (5/06): Poggio Moiano – Club Olimpico Romano

2°giornata (9/06): Accademia Calcio Sabina – Poggio Moiano

3°giornata (12/06): Achillea 2002 – Poggio Moiano

Il regolamento del torneo

Le squadre di ciascun girone si incontreranno tra loro “all’italiana” con gare di sola andata. Verranno ammesse alla fase successiva (ottavi di finale) le squadre classificate al 1° posto del girone. Per determinare le posizioni di classifica, in caso di parità di punteggio, verranno adottati, nell’ordine, i seguenti criteri: miglior differenza reti, maggior numero di reti attive, sorteggio.

COPPA LAZIO UNDER 16 – GIRONE E

Squadra reatina partecipante: Cantalice

Il calendario

1°giornata (5/06): Vis Aurelia - Cantalice

2° giornata (7/06): Cantalice – Club Olimpico Romano

3°giornata (9/06): Circolo Canottieri Roma - Cantalice

4°giornata (11/06): Accademia Calcio Roma - Cantalice

5°giornata (14/06): Cantalice – Eretum Monterotondo

Il regolamento del torneo

Le squadre inserite nei rispettivi gironi si incontreranno tra loro “all’italiana” con gare di sola andata. Verranno ammesse alla fase successiva (ottavi di finale) le squadre classificate al 1° posto del girone e le 3 migliori seconde classificate. Per determinare le posizioni di classifica, in caso di parità di punteggio, verranno adottati, nell’ordine, i seguenti criteri: miglior differenza reti, maggior numero di reti attive, sorteggio. Per determinare le 3 migliori seconde classificate verranno adottati, nell’ordine, i seguenti criteri: miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate, miglior quoziente differenza reti/ gare disputate, sorteggio.

COPPA LAZIO UNDER 15 – GIRONE G

Squadra reatina partecipante: Cantalice

Il calendario

1° giornata (6/06): Cantalice – Sansa

2° giornata (8/06): Spes Montesacro - Cantalice

3° giornata (10/06): Tor di Quinto - Cantalice

4°giornata (13/06): Cantalice – Eretum Monterotondo

5°giornata (15/06): Real Monterotondo Scalo – Cantalice

Il regolamento del torneo

Le squadre inserite nei rispettivi gironi si incontreranno tra loro “all’italiana” con gare di sola andata. Verranno ammesse alla fase successiva le squadre classificate al 1° posto del girone e la migliore seconda classificata. Per determinare le posizioni di classifica, in caso di parità di punteggio, verranno adottati, nell’ordine, i seguenti criteri: miglior differenza reti, maggior numero di reti attive, sorteggio. Per determinare la migliore seconda classificata verranno adottati, nell’ordine, i seguenti criteri: miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate, miglior quoziente differenza reti/ gare disputate, sorteggio.

COPPA PROVINCIA UNDER 15 – RIETI

Squadre partecipanti girone A: Accademia Calcio Sabina, Poggio Mirteto, Passo Corese

Squadre partecipanti girone B: Sporting Rieti, Young Rieti, Velinia

Il calendario del girone A

1°giornata (6/06): Accademia Calcio Sabina – Poggio Mirteto. Riposo per Passo Corese.

2°giornata (13/06): Poggio Mirteto – Passo Corese. Riposo per Accademia Calcio Sabina.

3°giornata (20/06): Passo Corese – Accademia Calcio Sabina. Riposo per Poggio Mirteto.

Il calendario del girone B

1°giornata (6/06): Sporting Rieti – Velinia. Riposo per Young Rieti.

2°giornata (13/06): Velinia – Young Rieti. Riposo per Sporting Rieti.

3°giornata (20/06): Young Rieti – Sporting Rieti. Riposo per Velinia.

Il regolamento del torneo

Le squadre di ciascun girone si incontreranno tra loro “all’italiana” con gare di sola andata. Verranno ammesse alla finale di coppa le squadre classificate al 1° posto di ciascun girone. Per determinare le posizioni di classifica all’interno del girone, in caso di parità di punteggio, verranno adottati, nell’ordine, i seguenti criteri: miglior differenza reti, maggior numero di reti attive, sorteggio.

COPPA LAZIO UNDER 14 – GIRONE N

Squadra reatina partecipante: Cantalice

Il calendario

1°giornata (5/06): Athletic Soccer Academy – Cantalice

2° giornata (7/06): Cantalice – Lazio S.P.A

3°giornata (9/06): Cantalice – Real Monterotondo Scalo

4°giornata (11/06): Css Tivoli - Cantalice

5°giornata (14/06): Cantalice – Eretum Monterotondo

Il regolamento del torneo

Le squadre inserite nei rispettivi gironi si incontreranno tra loro “all’italiana” con gare di sola andata. Verranno ammesse alla fase successiva le squadre classificate al 1° posto del girone. Per determinare le posizioni di classifica, in caso di parità di punteggio, verranno adottati, nell’ordine, i seguenti criteri: miglior differenza reti, maggior numero di reti attive, sorteggio.