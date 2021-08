Coppa Città di Rieti, Sironi e Venturini al comando in vista del rush finale

Venerdì 20 Agosto 2021, 08:52

RIETI - Archiviate le 23 sanzioni sportive elevate nella sola giornata di martedì scorso per aver violato lo spazio aereo del Canadair impegnato a domare le fiamme dell’incendio di Fiamignano, alla Coppa Città di Rieti si riparte per l’ultimo giro di valzer degli ultimi tre giorni di gara fino a domenica, con la quarta giornata di mercoledì andata invece tutta in fumo a causa della forte copertura presente in mattinata sul Terminillo, che ha fatto desistere fin da subito da qualunque tentativo di decollo. A questo punto, restano soltanto da regolare gli ultimi conti all’interno delle due classifiche nelle quali i volovelisti della Coppa vengono solitamente suddivisi, regolamentati dall’applicazione degli handicap a ciascun velivolo.

Le classifiche

Le sanzioni di martedì non hanno prodotto grossi danni in termini di decurtazione dei punti guadagnati, perché proporzionate alla durata della presenza degli alianti all’interno della zona di attività del Canadair, spaziando così da cinque fino ad un massimo di 100 punti: nel Gruppo 2 – una classe Open mascherata, dove si annidano tutti i biposto rimasti a Rieti dopo la Coppa Internazionale del Mediterraneo – i soliti due Bouderlique si ritrovano contro il milanese Alberto Sironi e il toscano Andrea Venturini, stavolta primi in classifica generale dopo il quarto posto alla Cim, quando invece i due francesi erano letteralmente scivolati a fondo classifica.

Una classe di giovanotti ormai dentro gli “anta” e quasi tutta a trazione italiana , invece, il Gruppo 1 che ieri, come il Gruppo 2, ha macinato quasi 400 chilometri di percorso di gara, virando poco prima di Siena, dove invece il task setting di giornata aveva fissato il pilone di ritorno del Gruppo 1.