Coppa Città di Rieti, 23 violazioni dello spazio aereo su 50 volovelisti in gara: pioggia di sanzioni

Giovedì 19 Agosto 2021, 08:13

RIETI - Ventitre violazioni dello spazio aereo su cinquanta volovelisti in gara. Un’ecatombe di sanzioni sportive che, a memoria di pilota, al Ciuffelli nessuno ricorda, abbattutasi sui risultati finali della seconda giornata della Coppa Città di Rieti, quando nel primo pomeriggio il Canadair impegnato nelle operazioni di spegnimento dell’incendio di Fiamignano si è trovato ad incrociare gli alianti della Coppa all’interno dello spazio di manovra riservatogli dalla chiusura dell’area, proibito a qualunque altro velivolo non impegnato nell’operazione.

Le sanzioni e la segnalazione all'Ansv

E’ questa la sintesi alla quale è giunta la direzione gara della Coppa, che ha speso la giornata di martedì a controllare uno per uno i files digitali contenenti i percorsi di volo compiuti il giorno precedente da ciascun aliante, al fine di individuare chi avesse violato lo spazio aereo delle operazioni di soccorso e assegnare così le sanzioni sportive previste dal regolamento. Un’infrazione del tutto involontaria per molti dei piloti finiti nella zona dell’incendio, perché al momento del briefing mattutino prima e durante i decolli poi, la direzione gara non era stata informata dell’esistenza di una zona di intervento, avendola così potuta comunicare tempestivamente ai piloti soltanto nel primo pomeriggio, una volta ricevuta comunicazione dalle autorità delle avvenute violazioni dello spazio aereo e quindi a fattaccio già avvenuto.

Alla fine, comunque, le sanzioni non si sono rivelate eccessivamente pesanti in termini di decurtazione dei punti guadagnati durante la giornata di martedì, perché proporzionate alla durata della presenza degli alianti all’interno della zona di attività del Canadair, spaziando così da cinque fino ad un massimo di 100 punti. Altra nota dolente di giornata è però anche l’obbligata segnalazione delle violazioni all’Ansv, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, alla quale spetteranno poi eventuali decisioni.

Ieri, intanto, tutti a terra nella quarta giornata della Coppa, quando la forte copertura presente in mattinata sul Terminillo ha fatto desistere fin da subito da qualunque tentativo di decollo. Condizioni meteo permettendo, si tornerà a gareggiare oggi e fino all’ultima giornata disponibile di domenica.