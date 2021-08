Coppa Città di Rieti al Ciuffelli, si continua a volare tra mille difficoltà

Mercoledì 18 Agosto 2021, 08:33 - Ultimo aggiornamento: 08:35

RIETI - Semplice non è stato, ma alla fine la Coppa Città di Rieti è riuscita a salvare anche la sua terza giornata di volo e a confermarsi valida per il punteggio del ranking internazionale. Ma come già accadde nell’estate del 2017, anche stavolta i roghi che continuano a devastare il territorio stanno creando non pochi grattacapi quando al Ciuffelli, al mattino, si tratta di disegnare i percorsi dei voli di giornata per le due classi di gara.

Le difficoltà della Coppa

Quella che fino a ieri era ancora la prima incognita da risolvere – e che forse vedrà il suo esito soltanto oggi – è capire se, fra gli alianti che lunedì hanno invaso lo spazio aereo del Canadair impegnato nell’operazione di spegnimento dell’incendio di Fiamignano, vi fossero coinvolti velivoli in gara alla Coppa. Operazione non semplice la loro identificazione, che la direzione gara sta ora cercando di ricostruire analizzando i singoli percorsi di volo consegnati ogni giorno a fine gara, in formato digitale, dai piloti; e nel caso in cui dovesse essere confermata l’identità di alcuni o di tutti gli alianti coinvolti nell’episodio, il regolamento impone l’applicazione di sanzioni sportive che potrebbero avere effetti importanti sul punteggio finale dei singoli piloti. Un episodio, quello verificatosi lunedì, simile a quanto accadde durante i primi giorni della Coppa Internazionale del Mediterraneo del 2017, quando in qualche caso i Canadair intervenuti in azione per un incendio nell'aquilano avevano lamentato la presenza di alianti nel loro raggio d'azione. Ma in quel caso non fu possibile stabilire se si trattasse dei piloti della Cim oppure no.

Ieri mattina, invece, lo scenario era apparso persino peggiore di lunedì, quando il non essere stati messi al corrente da parte delle autorità delle operazioni di spegnimento in corso aveva fatto sì che la direzione gara non fosse stata in grado di comunicarlo a sua volta ai piloti, se non a gara già iniziata ed a fattaccio già avvenuto. Un episodio che tuttavia ieri mattina ha rischiato di andare in scena in maniera quasi analoga quando, prima dei decolli, alla direzione non erano state fornite le esatte coordinate delle zone di intervento, spingendo così a diramare un empirico avviso ai piloti di tenersi lontano dalle zone nelle quali avrebbero eventualmente avvistato del fumo (l’ampiezza standard delle zone coinvolte nelle operazioni di spegnimento degli incendi chiede ai velivoli non impegnati di mantenere un'altezza di 1.000 metri e di cinque miglia di raggio). Alla fine però, conoscendo da anni le località geografiche interessate dagli incendi, tutto si è risolto per il meglio con l’adozione di un percorso di riserva dove la direzione gara è riuscita ad indicare in maniera più dettagliata le zone off-limits per gli alianti, basandosi sulla pregressa conoscenza dei luoghi (nella foto, la pianificazione di un volo durante una delle passate edizioni pre-Covid).