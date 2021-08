Al Ciuffelli si è alzato il sipario sulla Coppa Città di Rieti: ecco i 50 protagonisti

Lunedì 16 Agosto 2021, 09:32

RIETI - Si alza il sipario sulla Coppa Città di Rieti, secondo e ultimo, canonico appuntamento dell’estate volovelistica reatina. E quando trascorrere quasi un intero mese d’estate, alzandosi alle prime luci dell’alba, schierando l’aliante in linea di decollo e affrontando oltre tre ore di volo viene serenamente giudicato dai diretti interessati come “vacanza”, allora è evidente che sul calendario il Ferragosto venga considerata soltanto una data come un’altra. E così, in barba alle “Feriae Augusti”, è decollata ieri la prima giornata della Coppa, dopo le fatiche fisiche ed emotive della Cim, segnata dalla morte in gara dell’austriaco Christian Derold.

Prima giornata di gara, sì, ma anche però la meno fortunata fra tutte, fino ad ora, dal punto di vista meteo che stavolta, a causa di mancanza d’energia soprattutto nel tragitto di ritorno verso il Ciuffelli, a fine giornata ha fatto penare non poco i 50 volovelisti in gara distribuiti su 41 alianti, tra mono e biposto e divisi in due classi con applicazione di handicap. Il primo fuoricampo della Ccr potrebbe poi rischiare di mettere subito fuori gioco uno dei protagonisti, Andrea Faggioni, tornato al Ciuffelli con il carrello danneggiato dall’atterraggio in un terreno non troppo docile. E fino all’ultimo giorno di domenica 22 agosto, potrebbe essere in agguato anche qualche altra incertezza meteo, sotto forma di copertura che sembrerebbe destinata a velare il cielo di via Rosatelli nel corso della settimana.

I protagonisti

Zimmermann & Scheu

Michael Wolff

Alessandro Villa

Vittorio Squarciafico

Andreas Spielmann

Sironi & Venturini

Simone Selvini

Sarti & Villa

Salvucci & Frezzotti

Patrizia Roilo

Aldo Rodríguez

Ferrero & Prodorutti

Herbert Pirker

Ugo Pavesi

Istel & Bertocchi

Christian Hynek

Jon Gatfield

Etalle & Dalla Brida

Alvaro De Orleans

Giuseppe Dal Grande

Costa & Jacucci

Stefano Cavallari

Bouderlique & Bouderlique

Lucio Bordin

Alois Baumgartner

Andrea Tomasi

Josef Scheiber

Giovanni Repola

Franco Poletti

Luca Monti

Paola Lanzieri

Alessandro Giaiotti

Anaïs Gaubert

Lorenzo Fornari

Andrea Faggioni

Flavio Dal Pan

Tano Cavattoni

Lapo Busi

Mauro Brunazzo

Marco Bertoluzza

Marco Beltramello