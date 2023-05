Coppa Provincia U17: colpaccio di Palombara e Velinia: Grifo Academy e Poggio Mirteto eliminate. Risultati e commenti

RIETI – Tante emozioni durante i quarti di finale della Coppa Provincia Under 17 andati in scena nel weekend. Colpaccio di Palombara e Velinia che, contro tutti i pronostici, hanno eliminato rispettivamente Grifo Academy e Poggio Mirteto, che, per via del loro secondo e terzo posto in campionato, risultavano fino a pochi giorni fa le favorite per la vittoria finale. Passaggio in semifinale anche per Città di Rieti e Mentana 1947, reduci dai successi contro Accademia Calcio Sabina e Passo Corese.

Le gare nel dettaglio

Grande soddisfazione per Palombara che, con un gol su calcio di rigore trasformato da Corsaletti, ha battuto 1-0 i padroni di casa della Grifo Academy. Partita equilibrata, giocata bene da entrambe le formazioni, come conferma il tecnico dei vincitori Umberto Marchionni: «Si è trattato di uno scontro duro fra due squadre alla pari. Abbiamo sofferto un po’ all’inizio, ma in seguito abbiamo reagito nel modo giusto grazie anche al contributo di diversi giocatori più piccoli del 2007. Complimenti vivissimi a tutto il mio gruppo!»

«Ko beffardo – replica l’allenatore della Grifo Academy Roberto Bisonni – Siamo rimasti per buona parte della sfida in dieci a causa di un’espulsione, ma abbiamo cercato di lottare fino alla fine contro un avversario che non ci ha particolarmente impensierito a livello offensivo».

Molta gioia anche per il Velinia, corsaro 1-0 sul campo del Poggio Mirteto grazie ad un gol d’oro firmato da Del Sole. Prova di buonissimo livello da parte dei vincitori, ma tanta grinta mostrata anche dai padroni di casa, che hanno tentato continuamente di riaprire i giochi. «Partita che è andata davvero molto bene – afferma il mister degli antrodocani Simone Marchetti – Dall’inizio del girone di ritorno del campionato, i ragazzi hanno cambiato totalmente faccia, trasformando il loro impegno costante in risultati preziosi sul campo.

Confesso che il punteggio sarebbe potuto essere anche più ampio, ma ora è fondamentale concentrarsi perbene sulla semifinale contro il Città di Rieti».

«Rete incassata a freddo che ci ha messo nelle condizioni di affrontare fin da subito la partita in salita – aggiunge il tecnico mirtense Gianluca Cianfa – Tuttavia, abbiamo avuto veramente tantissime occasioni, forse mai così numerose come in questa gara. Al di là del risultato, sono comunque sempre molto soddisfatto della stagione dei miei ragazzi».

Come anticipato, è Città di Rieti la terza semifinalista di questa competizione: gli amarantocelesti, infatti, si sono imposti 3-0 contro gli ospiti dell’Accademia Calcio Sabina grazie alla doppietta di Roselli e al gol di Spognardi. «Incontro casalingo che abbiamo affrontato nel migliore dei modi – spiega mister Matteo Pacilli – Abbiamo rischiato poco, ottenendo un successo che ci permetterà di presentarci in semifinale con grande motivazione. Congratulazioni a tutti i miei giocatori!»

Infine, approfondiamo la vittoria del Mentana 1947, autore di un convincente 3-1 ai danni degli ospiti del Passo Corese. Decisive le reti di Mordanini, Befani e Catasta. «La squadra è stata veramente impeccabile – dichiara il tecnico mentanese Michele Sassone – Abbiamo impostato la partita nella maniera in cui l’avevamo preparata, dimostrando controllo e lucidità. Complimenti non solo al mio gruppo, ma anche a quello avversario!»

Le semifinali (sfide secche di sola andata)

Mentana 1947 – Palombara: sabato 20/5, ore 16:30, campo dell’Università Agraria di Castelchiodato

Città di Rieti – Velinia: domenica 21/5, orario da definire, campo “Marco Gudini” di Rieti