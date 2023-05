Coppa Provincia U17: Città di Rieti in finale contro Mentana 1947, Velinia esce a testa alta. Risultati e commenti

RIETI – Sono Città di Rieti e Mentana 1947 le finaliste della Coppa Provincia Under 17. Il verdetto è arrivato nel weekend in due gare molto interessanti, ma senz’altro diverse: nella prima la formazione amarantoceleste si è imposta 5-4 sul Velinia soltanto ai tempi supplementari dopo novanta minuti al cardiopalma, mentre la seconda ha superato con un netto 3-1 gli ospiti del Palombara. Attraverso anche i commenti dei tecnici, ripercorriamo più nel dettaglio quanto avvenuto nei campi di gioco.

Città di Rieti – Velinia 5-4

Grande cuore contro un avversario altrettanto caparbio per Città di Rieti, che si è aggiudicata la finale grazie ai gol decisivi di Saburri, Cavalli, Spognardi, Severoni e Bernabucci. Partita ricca di emozioni, chiusa sul 4-4 nei tempi regolamentari e impostata quasi del tutto all’attacco sia dai vincitori, sia dagli ospiti, a segno con un’autorete che si è sommata alle realizzazioni di Gentili, Antonelli e Del Sole. «Sfida molto combattuta in cui entrambe le formazioni hanno dato il massimo – afferma l’allenatore del Città di Rieti Matteo Pacilli – Avremmo potuto evitare un paio di gol, ma siamo sicuramente felici di aver raggiunto una finale che cercheremo di affrontare al meglio delle nostre condizioni. Complimenti ai miei giocatori per la grinta e la determinazione, ma congratulazioni anche agli avversari per l’ottima prova».

«Incontro bellissimo in cui i ragazzi sono stati encomiabili – aggiunge il mister del Velinia Simone Marchetti – Ci siamo scontrati con coraggio e alla pari contro un buon avversario, che è riuscito a prevalere soltanto nel secondo tempo supplementare. Il risultato di questo fine settimana ha dimostrato, ancora una volta, l’enorme crescita del mio gruppo in una seconda parte di stagione che ci ha regalato diverse soddisfazioni.

Certamente c’è amarezza per come si è concluso il nostro cammino in coppa, ma posso dire che sono davvero fiero di aver allenato questa splendida squadra, composta da giocatori volenterosi e sempre orientati al miglioramento».

Mentana 1947 – Palombara 3-1

Gioia e sorrisi per il Mentana 1947, reduce dal prezioso successo casalingo contro un buon Palombara a cui non è stato sufficiente il gol di un bravissimo Troiani. Prestazione di livello fin dai primi minuti per la formazione vincitrice, a segno con Mordanini, Befani e Grosso. «Gara approcciata correttamente dall’inizio alla fine – dichiara il tecnico mentanese Michele Sassone – Punteggio non scontato, soprattutto perché ci siamo presentati a questa partita soltanto in dodici. Congratulazioni quindi ai miei ragazzi, che definirei eroici, e testa all’importante finale!»

«Abbiamo giocato un buon primo tempo, ma nella ripresa siamo calati e abbiamo assistito alla vittoria di un avversario che è apparso più lucido – spiega l’allenatore del Palombara Umberto Marchionni – Al di là del punteggio finale, voglio però ribadire i miei complimenti a tutti i giocatori che hanno composto la rosa, compresi i ragazzi più piccoli del 2006 che ci hanno dato una grande mano. Il bilancio della stagione è certamente positivo».

Data, orario e luogo della finale

La Lnd Rieti comunica che la sfida si giocherà sabato 27 maggio, alle ore 15, al campo comunale “Bivio Poggio Bustone”, situato nel comune di Cantalice in via Antonio Gramsci (zona Vicenda dei Frati).