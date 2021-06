Coppa Provincia U15: vince l'Accademia Sabina. Velinia ko 4-0. Foto

Lunedì 28 Giugno 2021, 13:06 - Ultimo aggiornamento: 13:07

RIETI - È l'Accademia Calcio Sabina la vincitrice della Coppa Provincia Under 15. Al Gudini di Rieti, nel pomeriggio di sabato, i ragazzi di mister Silvio Ceccarelli si sono aggiudicati la finale, battendo 4-0 il Velinia grazie alla doppietta di D'Abbondanza e ai gol di Dibartolo e Ferro Lippi. Grande soddisfazione per la squadra vincitrice, ma bilancio positivo anche per gli avversari che, sotto la guida di Simone Marchetti, hanno affrontato con carattere tutte le gare del torneo.

Il commento dei tecnici

Silvio Ceccarelli (Accademia Calcio Sabina): «Sono davvero contento del percorso in coppa dei ragazzi, soprattutto perché ognuno di loro ha dimostrato un enorme entusiasmo e tanta voglia di mettersi alla prova. Dopo un anno così particolare dal punto di vista sanitario, affrontare al meglio questa competizione non era facile, ma la squadra ha voluto comunque provarci, ottenendo buoni risultati e confrontandosi con avversari che, proprio come noi, non vedevano l’ora di tornare a giocare partite ufficiali. Un ringraziamento particolare va alla società che non ha mai smesso di credere nel valore dei suoi ragazzi e nell’importanza dei loro allenamenti. Infine, sono felice anche per questa mia prima esperienza sulla panchina di una squadra che milita nel settore agonistico. Porterò sempre con me sensazioni molto positive».

Simone Marchetti (Velinia): «Nonostante il lungo stop iniziato a settembre, a fine maggio la società ha deciso di riprendere a giocare le gare ufficiali, partecipando a questa Coppa Provincia con un gruppo di ragazzi straordinario. Ciascuno di loro ha dimostrato impegno e desiderio di migliorarsi, affrontando con serietà ogni avversario. Sono soddisfatto anche del rendimento dei ragazzi più piccoli che si sono voluti misurare senza timore con la categoria Under 15. Il Velinia è fiero dei suoi giocatori e siamo convinti che la loro grinta e determinazione in qualsiasi fase del torneo abbiano fatto sicuramente la differenza».