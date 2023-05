Coppa Provincia U15: Accademia Sabina e Poggio Moiano travolgenti, avanti anche Pro Fiano e Mentana 1947. Risultati e commenti

RIETI – Molti gol hanno contraddistinto i quarti di finale della Coppa Provincia Under 15 andati in scena nello scorso fine settimana. Passaggio del turno con goleada per Accademia Calcio Sabina e Poggio Moiano, avanti anche Pro Fiano e Mentana 1947.

Le gare

Grande soddisfazione per una buona Accademia Calcio Sabina, vincitrice 6-0 contro gli ospiti del Velinia grazie ai gol di Santini, Pulimanti, Marcantoni, Antonini, Glandarelli e Nesta. «Nel primo tempo avremmo potuto fare anche qualcosa di più – confessa il tecnico dei padroni di casa Silvio Ceccarelli – Nella ripresa siamo invece migliorati parecchio, esprimendo interessanti trame di gioco».

«Voglio fare ancora una volta i complimenti ai miei splendidi ragazzi – replica il mister del Velinia Fabio Appolloni – Sono molto felice della loro maturazione e auguro a ciascuno il meglio per il futuro. Da qui in avanti, insieme a tutta la società, ci prepareremo per affrontare la prossima stagione con il consueto impegno ed entusiasmo. L’obiettivo principale continuerà ad essere la crescita di ogni singolo giocatore non solo dal punto di vista tecnico, ma anche comportamentale».

Gioia e sorrisi anche per un ottimo Poggio Moiano, reduce da un netto 5-0 casalingo ai danni della Brictense. Decisiva la tripletta di un ispirato Spulber insieme alle reti di Curelariu e Janko. «Siamo decisamente contenti di come sia andato l’incontro – dichiara l’allenatore dei vincitori Alessio Menenti – Al di là del fatto che il punteggio sarebbe potuto essere anche più ampio, i ragazzi hanno confermato di essere una squadra compatta, capace di mantenere con lucidità il pallino del gioco.

Ora dobbiamo preparare al massimo la sfida contro il Mentana perché siamo desiderosi di accedere alla finale».

Continua il suo percorso pure la Pro Fiano che, di fronte al proprio pubblico, ha battuto 2-0 Palombara con una doppietta di Antoniutti. «Siamo stati eliminati dopo aver subito due gol che sono apparsi in netto fuorigioco – sostiene il tecnico degli sconfitti Fabio Taschetti – Perdere così fa davvero male!»

Infine, come anticipato, è la formazione del Mentana 1947 la quarta semifinalista della Coppa. La compagine romana, con un gol di Frangioni, si è infatti aggiudicata 1-0 la sfida in casa di un buon Poggio Mirteto. «Partita affrontata con audacia ed impegno – afferma il mister mentanese Fabio Montigiani – Abbiamo finalizzato poco, ma ciò non ha compromesso la nostra qualificazione alla fase successiva. Adesso dobbiamo rimanere concentrati».

«Gara equilibrata, in cui ha pesato tanto il gol subito dopo pochissimi minuti – aggiunge l’allenatore mirtense Michele Ciotti – Mi congratulo comunque con i ragazzi per la determinazione mostrata dall’inizio alla fine, così come mi complimento con gli avversari per l’importante successo».

Le semifinali

Poggio Moiano – Pro Fiano: sabato 20/5, ore 16:30, campo comunale di Poggio Moiano

Accademia Calcio Sabina – Mentana 1947: domenica 21/5, ore 9:00, campo comunale di Forano