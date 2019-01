I COMMENTI

RIETI - Il Cantalice vede sfumare i quarti di finale di Coppa Italia di Promozione. Al Gudini l’Accademia Calcio Roma s'impone per 2 a 3 sui campioni d’inverno del girone B.Gara approcciata male dai biancorossi che subiscono il pressing degli ospiti sin dai primi minuti con Nolano che prova molte conclusioni. Al 27’ è sempre Nolano ha portare i suoi in vantaggio sfruttando un passaggio perfetto di Iannotti. Il Cantalice non accusa il colpo, tiene con personalità il possesso della palla fino al gol del pareggio: al 34' bellissima azione che vede l'uno due tra Accardo e Cianetti, quest’ultimo dal limite dell’area sigla l’1 a 1. Nei minuti di recupero ecco il sorpasso biancorosso: Piras colpisce la traversa su un calcio di punizione, Panitti trova la palla ai suoi piedi che a pochi metri dalla porta non sbaglia. È 2 a 1.Nella ripresa il Cantalice sembra essere rimasto dentro gli spogliatoi. Al 10’ sugli sviluppi di un corner un calciatore ospite va a terra, per il direttore di gara è rigore. Sul dischetto va Nolano, Pezzotti intuisce ma la palla va in rete, il numero 11 sigla la sua doppietta personale (Il terzo gol in due gare contro il Cantalice). Il Cantalice sbaglia troppo e al 43’ si vede rimontare. Iannotti parte dalla sua metà campo, fa tutto solo, arriva davanti a Pezzotti e non sbaglia: è 2 a 3.«Prestazione frutto di un atteggiamento visto precedentemente alla gara. Giocando così non andremo lontani, è giusto che siamo usciti. Abbiamo giocato male, approcciando ancor più male la gara. Squadra lunga e non compatta, sembrava che non avesse mai giocato insieme».«Sono molto soddisfatto, abbiamo giocato molto bene. Sono contento della crescita dei ragazzi, passo dopo passo stiamo cercando di creare una squadra con molti giovani. Il Cantalice ci ha messo molto in difficoltà, questo risultato fa morale».: Pezzotti, Rossi, Fosso (45’ st Mariantoni), Cinetti, De Gennaro, Panitti, L.Piras (44’ st Panfilo) Santarelli (22’ st Leigh), Suwareh (43’ st Agostini), Mostarda (11’ st Tiengo), Accardo. A disp. Conti, M.Piras, Bonifazi, Taddei. All. Patacchiola: Caruffo, Mariani, G.Salerno, E. Salerno (17’pt Mari), Maffoli, Giannotti (45’ st Nunziante), Antenucci, Brussani, Borrelli, Iannotti, Nolano. A disp:De Simone, Del Preposto, Dogali, Giare.: Prencipe di Tivoli (D'antoni di Ciampino e Pellegatta di Roma 2): 27’ pt, 10’ st’ Nolano (A), 34’ pt Cianetti (C), 46’pt Panitti (C), 43’ st Iannotti(A).: Ammoniti: Antenucci (A), Piras (C), Maffoli (A),Panitti (C), Suwareh (C), Mariani (A),Caruffo (A);recupero:1’-5’