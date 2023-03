Casperia saluta la Coppa Lazio con una sconfitta: Sporting vince 1-2. Petrocchi: «Buon test». Ora Monterotondo

RIETI - Mercoledì di calcio per la società Casperia, impegnata nel sesto turno nella gara di ritorno contro l’Accademia Sporting Roma nel trofeo Coppa Lazio.

Giornata da dimenticare purtroppo per Casperia che in casa cade per 1-2 a favore degli ospiti “capitolini”. Match che comincia bene per i sabini che partono forte e riescono a trovare il vantaggio all’ottavo minuto con Luigini che a tu per tu con il portiere avversario realizza una magia con un cucchiaio, scavalca il portiere e porta in vantaggio i suoi. Altre occasioni poi per Casperia che però non riesce a trovare il goal del raddoppio.

Di lì in poi sale di gioco l’Accademia Sporting Roma che riesce a trovare il goal del pareggio allo scadere del primo tempo, azione che si sviluppa dalla sinistra dove l’ala degli ospiti con un tiro/cross riesce a trovare il goal e manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

Secondo tempo che si apre nel peggiore dei modi per Casperia che per causa dell’infortunio della punta centrale rimane in dieci per la maggior parte del secondo tempo, sale ancora il gioco della formazione ospite che in cerca di vittoria riesce a trovare il goal del vantaggio, sfortunata anche in questa occasione il Casperia che per un errore individuale dell’estremo difensore va sotto alla metà del secondo tempo.

Di lì in poi tante occasioni per ambedue le squadre che creano tanto, crea forse di più la formazione ospite alla quale viene anche concesso un penalty nel finale che però viene respinto dall’estremo difensore del Casperia.

Match che termina 1-2 in favore della squadra ospite che vola a sei punti e chiude il girone F al secondo posto, ultima posizione invece per Casperia che resta a due punti in classifica e rimanda al prossimo anno la prima vittoria in Coppa Lazio. Domenica i sabini saranno impegnati nella diffiicle trasferta contro la capolista Monterotondo 1935.

I commenti

Massimo Petrocchi (Ds Casperia): «Abbiamo purtroppo perso due a uno, risultato che chiaramente era ininfluente ai fini della classifica, abbiamo cercato di fare una bella sgambata anche in preparazione della gara di domenica di campionato. Peccato per il risultato perché anche se rimaneggiati potevamo trovare la prima vittoria storica in questa competizione. La vittoria fa piacere sempre ma ora testa al campionato perché domenica affrontiamo una delle squadre più forti del nostro girone, andiamo a testa alta a giocarci la nostra partita».

Classifica girone F

Soratte 8

Accademia Sporting Roma 6

Casperia 2