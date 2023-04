Coppa Lazio, i possibili avversari del Città di Rieti ai quarti: spiccano Tanas e San Cesareo

RIETI - Il campionato è da sempre un obiettivo dichiarato, per il Città di Rieti, ma la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Lazio ingolosisce il club amarantoceleste, che ora punta deciso alla doppietta.

Mercoledì scorso, 26 aprile, col successo sul Castrum Monterotondo per 3-2 la truppa di Mirko Pagliarini ha certificato il passaggio del turno e in tarda serata ha conosciuto le altre sette pretendenti al titolo regionale: si tratta di Ronciglione, Sporting Tanas, Tor de' Cenci, Sporting San Cesareo, Real Testaccio, Setteville e Terra di Cicerone.



Regolamento e date



Ma come funziona ora? A breve il Comitato Regionale del Lazio effettuerà gli accoppiamenti dei quarti di finale, che andranno in scena tra il 10 e il 17 maggio. Le quattro squadre semifinaliste si giocheranno l'accesso alla finale tra il 24 e il 31 maggio (date da stabilire) in gara unica in campo neutro, così come per l'atto conclusivo, in programma indicativamente tra il 7 e il 14 giugno.



Le possibili avversarie

Ma come sono piazzati in campionato i potenziali avversari? Primato nel girone C per lo Sporting Tanas, secondo posto per Setteville nel girone F e San Cesareo nel girone G, mentre Ronciglione Utd e Tor de' Cenci attualmente occupano il terzo posto nei gironi A ed E. Campionato da metà classifica, invece, per Real Testaccio (9° gir. E) e Terra di Cicerone (7° gir. I) probabilmente gli avversari più "morbidi" da poter incontrare nella doppia sfida dei quarti.