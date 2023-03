In Coppa Lazio, Fiamignano Valle del Salto supera Poggio San Lorenzo

RIETI - Un mercoledì di grande calcio per due reatine partecipanti al campionato di Prima Categoria, Fiamignano Valle Del Salto e Poggio San Lorenzo, impegnate oggi pomeriggio nel derby valido per la quarta giornata del trofeo Coppa Lazio che vede trionfare i padroni di casa con il risultato di 4-1.

Gara fin da subito bellissima che vede i sabini portarsi in vantaggio con Massimi che al quinto minuto trova un ottimo goal e porta avanti i suoi. Tante occasioni poi nel primo tempo per ambedue le squadre con Fiamignano che riesce anche a trovare il pareggio che viene però annullato dal direttore di gara per fuorigioco e primo tempo che si chiude con il vantaggio del Poggio San Lorenzo per 0-1. Secondo tempo che vede salire nel gioco Fiamignano che grazie anche a qualche cambio riesce a trovare il pareggio all’ottantesimo con Rughetti giovane ragazzo 2006 che con un bellissimo goal in diagonale dalla distanza, trova il pareggio e riapre le speranze qualificazione per i locali. Match che cambia dopo il pareggio con Fiamignano che crede nella vittoria e riesce a trovare il goal del vantaggio due minuti più tardi con Gallina che da calcio d’angolo salta più in alto di tutti e raddoppia. Controllo totale del match da parte degli equicoli che all’ottantanovesimo trovano il goal del 3-1 con Ranieri che dagli undici metri non sbaglia. Allo scadere Fiamignanotrova anche il quarto goal con Ndoja che cala il poker e mette la parola fine alla partita. 4-1 indica il tabellino finale e classifica del girone G stravolta, che vede Poggio San Lorenzo a sei punti e Fiamignano anch’esso a sei ma con una gara ancora da giocare contro il Città Di Rieti, calcoli rimandati quindi alla prossima settimana con il match Città Di Rieti-Fiamignano Valle Del Salto decisivo per il passaggio del turno.

Risultati, Marcatori e commenti (IV giornata):

Fiamignano Valle Del Salto-Poggio San Lorenzo 4-1: Rughetti, Gallina, Ranieri, Ndoja (F), Massimi

(P)

Marco Donati (Tecnico Poggio San Lorenzo):” Partita impostata bene, abbiamo schierato in campo molti ragazzi giovani, under 2000 che hanno disputata una bella partita. Siamo passati in vantaggio molto presto e abbiamo tenuto il risultato fino all’ottantesimo, preso il goal purtroppo i ragazzi si sono demotivati e sono scesi d’intensità e abbiamo subito tre goal negli ultimi otto minuti. Peccato perché la squadra aveva risposto bene alle difficolta, avevamo molte assenze essendo un infrasettimanale e due squalifiche da scontare. C’è soltanto da fare i complimenti ai miei ragazzi che hanno comunque fatto un’ottima prestazione contro una squadra forte, che in casa sappiamo è difficile da affrontare”.

Senneca Giancarlo (Tecnico Fiamignano Valle Del Salto):” Partita iniziata abbastanza bene, poi per un nostro errore in uscita abbiamo preso goal e la partita si è leggermente complicata, perché poi la squadra avversaria ha giustamente difeso il risultato. Fortunatamente noi col passare dei minuti siamo cresciuti nel gioco facendo delle ottime uscite palla al piede. Abbiamo chiuso il primo tempo in svantaggio nonostante avessimo avuto qualche azione per pareggiare. Nel secondo tempo ci siamo riorganizzati e inserendo qualche innesto abbiamo ribaltato il risultato. L’ arbitraggio è stato ottimo e la squadra ha reagito molto bene. Sono estremamente contento dell'impegno che stanno mettendo tutti i giocatori, chi entra e chi gioca, è un piacere vedere con che attenzione e con che determinazione affrontiamo le partite. Un plauso a tutta la squadra, a tutta la mia rosa, un plauso particolare veramente di cuore da parte mia, di Emilio Carmelino e di Ernesto Costantini. Da Segnalare l'esordio di Luchetti (2006) che ha realizzato il gol del pareggio e l'assist della seconda rete. Adesso riposiamo, rimetteremo un po’ a posto la parte fisica e vedremo come andrà”.

Classifica girone G

Fiamignano Valle Del Salto, Poggio San Lorenzo 6

Città Di Rieti 3