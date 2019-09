Giovanni Masci, mister del Cittareale

Federico Chini, mister del Casperia

Ultimo aggiornamento: 13:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Cittareale vince ad Amatrice il primo impegno stagionale imponendosi per 2-1 contro il Casperia nella gara di Coppa Lazio. Il girone a 3 prosegue e mercoledì il Casperia ospiterà l'Atletico Cantalice.Primo tempo migliore per i cittarealesi che inaugurano le marcature con Miguel. Il Casperia rientra in campo nel secondo tempo con spirito battagliero ma è il Cittareale ad avere un paio di occasioni e poi la rete del raddoppio con Boccanera. Nella seconda metà del secondo tempo arriva però la rete di Negri che riapre le speranze del Casperia, che prova fino all'ultimo a cogliere il pareggio.: «Vincere è sempre bello, forse dovevamo chiudere prima la partita con il 3-0 ma l'importante è presentarsi con una vittoria per l'inizio del campionato».: «Nonostante la sconfitta, oggi abbiamo avuto buone sensazioni. Dobbiamo migliorare perché abbiamo fatto degli errori e ci manca sempre l'ultimo passaggio».