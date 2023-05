Coppa Lazio, il Città di Rieti centra la semifinale: battuto il Tor de' Cenci ai rigori (7-6)

RIETI - Seppur col brivido, il Città di Rieti conquista la semifinale di Coppa Lazio battendo 7-6 ai calci di rigore il Tor de' Cenci, nella gara di ritorno dei quarti di finale. A decidere la lotteria dagli undici metri, dopo l'errore iniziale di Cioffi, è stato il penalty di Cozzi che risolve una serie infinita andata a oltranza, rendendo praticamente inutile il gol di Ascione che, a metà della ripresa, aveva rimesso in discussione la qualificazione. In semifinale, il prossimo 31 maggio (gara secca in campo neutro), il Città di Rieti contenderà l'accesso all'atto conclusivo dell'evento allo Sporting Tanas Calcio, che nell'altro quarto accoppiato a quello degli amarantoceleste, ha battuto 4-2 il Ronciglione Utd (gol di Cipriani) dopo l'1-1 dell'andata.

La cronaca

Gara insidiosa e complicata sin dalle battute iniziali, col Tor de' Cenci che per ribaltare l'1-0 dell'andata, parte subito arrembante alla ricerca del gol utile per pareggiare i conti. Bravo il Città di Rieti a respingere gli assalti dei capitolini, ma poco lucidi sottoporta, con De Dominicis e Parente poco ispirati. Prima frazione di gioco che si chiude sullo zero a zero, ma nella ripresa è Greganti a trovare la rete della speranza al 67', un gol difeso coi denti fino al 90' riuscendo a conquistare, così, la lotteria dei calci di rigore (il regolamento non prevedeva i supplementari).

Dagli undici metri, come detto, la "Dea bendata" volge lo sguardo verso il Città di Rieti che, nonostante l'errore inaugurale di Mauro Cioffi (calciato a lato), resiste e ringrazia il suo portiere Ifilti per aver neutralizzato il terzo penalty capitolino a Proietti, per ripetersi con Sordini, prima che Cozzi con freddezza non trovasse il gol-qualificazione.

Per il Città di Rieti a segno anche Parente, Volponi, Paoliello, Ranieri, Grosso e Lucivero.

GLI ACCOPPIAMENTI

E se il Città di Rieti sfiderà lo Sporting Tanas Calcio, l'altra semifinale vedrà il Real Testaccio (3-2 a Setteville dopo il ko per 1-0 dell'andata) di fronte allo Sporting San Cesareo al quale è stata assegnata la qualificazione a tavolino dopo lo 0-3 a tavolino ottenuto nella gara d'andata con Terre di Cicerone, quest'ultimo penalizzato per errore nell'utilizzo degli under.