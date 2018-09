di Andrea Giannini

RIETI - La Spes Poggio Fidoni si conferma: dopo il bel pareggio all'esordio contro l'ambiziosa Tivoli, arriva il successo per 2-0 nel turno preliminare di Coppa Italia di Promozione contro l’Aurelio Roma Accademy. Per i gialloverdi in gol nel primo tempo Petrongari su rigore, poi il raddoppio di Mancini nella seconda frazione di gioco.



Dunque, nuova prestazione positiva per la formazione di mister Marco Donati che esprime il proprio gioco sempre con personalità e carattere. Ma squadra e società rimangono con i piedi a terra, anche perché il 2-0 è un passo importante verso la qualificazione al primo turno che però non è blindata: il ritorno è in programma tra due settimane a Roma (ore 15.30, al campo Don Calabria a Primavalle).



«Mi diverte vedere la squadra giocare - dichiara Donati - So che si divertono molto anche i ragazzi e questo è un bene. Lottano su ogni palla come voglio che sia. Li vedo crescere di giorno in giorno sia sul piano atletico sia tattico ma restiamo calmi. Domenica c’è un derby e lo prepareremo al meglio a partire da domani».



Il derby in questione è quello che si giocherà alle 11 sul campo della neopromossa Passo Corese, che ha conquistato un ottimo punto al debutto a Subiaco.

Mercoledì 5 Settembre 2018



