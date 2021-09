Coppa Italia, Rieti travolto a Civita Castellana: manita Flaminia e qualificazione (5-1)

Mercoledì 22 Settembre 2021, 17:05

RIETI - Dura appena 90' l'avventura in Coppa Italia del Rieti, che al "Madami" di Civita Castellana s'arrende alla Flaminia col punteggio di 5-1. Decisive le reti di Sarritzu e Massaccesi nel primo tempo e dello stesso attaccante sardo a inizio ripresa, prima che Ingretolli e Sciamanna nel finale rendano il ko ancora più pesante. Inutile il gol della bandiera di Signate.



Il primo tempo

Come detto, decisivo l'avvio-choc degli amarantoceleste, già sotto di un gol dopo appena 3', al quale la squadra di Boccolini non ha saputo far coincidere una reazione degna di nota. E alla mezz'ora, dopo la sforbiciata in area di Ortenzi, deviata in corner da Coletta, sugli sviluppi del terzo calcio dalla bandierina, al 33', Massaccesi risolve una mischia in area trovando il suo primo gol in rossoblù mettendo la partita al sicuro (2-0).



La ripresa

Nella ripresa il Rieti prova a reagire, Boccolini ridisegna modulo e assetto tecnico, ma il risultato non cambia, se non in favore ulteriormente della Flaminia che al 7' trova il tris ancora con Sarritzu che buca la difesa per vie centrali, ben servito dall'ottimo Traditi. Di Signate al 25' il gol della bandiera del Rieti. Nel finale Ingretolli e Sciamanna ampliano il passivo degli amarantoceleste fino al 5-1. Ora testa solo ed esclusivamente al campionato: domenica allo Scopigno c'è l'esordio casalingo in campionato contro il Foligno (ore 15).