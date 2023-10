Coppa Italia: Valle del Peschiera trova Zena Montecelio, Poggio Mirteto la corazzata Sorianese

RIETI - Decretati gli abbinamenti per i 16esimi di Coppa Italia Promozione. Due le reatine ancora nel torneo: il Valle del Peschiera, reduce dal successo nel derby contro il Cantalice, e il Poggio Mirteto vittorioso sul Real San Basilio. La gara di andata dei sedicesimi si disputerà il 25 ottobre mentre il match di ritorno il 15 novembre.

Il Valle del Peschiera affronterà lo Zena Montecelio, l’andata della competizione in casa dei romani. Questi ultimi, negli anni hanno sempre fatto parte del girone B di Promozione, questa stagione invece, inseriti nel girone C, sono terzultimi a 4 punti, la prima vittoria è arrivata proprio nell’ultima uscita. In Coppa lo Zena è passato nel match sul Villa Adriana.

Più ostico l’accoppiamento del Poggio Mirteto: i mirtensi dovranno affrontare la Sorianese. L’andata della competizione sarà in trasferta per i sabini. Gli avversari fanno parte del girone A di Promozione. Sorianese che nel proprio girone è prima a punteggio pieno, nessuna sconfitta nelle prime cinque di campionato. Un match sicuramente di livello.