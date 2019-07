RIETI - Sorteggiata la prima giornata del primo turno di Coppa Italia, che prenderà il via il prossimo 4 agosto. Sarà subito Ternana-Olbia (orario da definire) con il Rieti che osserverà subito un turno di riposo in attesa di conoscere il nome del suo primo avversario al quale contendere i tre punti. Ma al di là di come finirà la sfida tra i rossoverde e i "blancos" di Sardegna, la cosa certa è che la prima gara stagionale dello Scopigno sarà il derby tra il Rieti e la Ternana. La data? L'11 agosto se le Fere dovessero perdere o pareggiare contro l'Olbia, il 18 se la sfida del 4 dovesse conludersi col segno 1. In ogni caso il Rieti già sa di dover organizzare una trasferta in Sardegna. © RIPRODUZIONE RISERVATA