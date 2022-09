Coppa: Cantalice-Amatrice subito al Ramacogi, Bf parte in casa, Passo Corese e Poggio Mirteto fuori

RIETI - Nel pomeriggio di oggi, 14 settembre, il Cr Lazio ha determinato, mediante un sorteggio pubblicato sui canali social ufficiali, le squadre ospitanti nell’andata del primo turno di Coppa Italia di Promozione in programma domenica 18 settembre.

Il derby Cantalice e Amatrice si giocherà domenica alle 11 al Ramacogi. Cresce l’attesa per un match che si prospetta entusiasmante. Il Cantalice dovrà sfruttare al meglio il fattore casa prima della trasferta di domenica prossima al Tilesi. L’Amatrice dovrà vincere o sperare di mettere a segno il maggior numero di gol in trasferta per partire avvantaggiata nella gara di ritorno domenica 25 settembre.

Riaguardo le altre tre reatine la Bf Sport gioca in casa contro l’Athletic Soccer Accademy, il Poggio Mirteto in trasferta sul campo del Futbol Montesacro. Il Passo Corese giocherà in casa dello Zena Montecelio, questo perché l’abbinamento Nomentum-Sant’Angelo Romano estratto per primo, ha sancito che il Nomentum giocherà in casa. La squadra ospite, il Sant’Angelo, dividendosi il campo con lo Zena Montecelio, costringe quest’ultimo ha giocare in casa l’andata del primo turno.