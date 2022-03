La Bf Sport espugna 3-2 il campo del Canale Monterano e conquista i quarti di Coppa

RIETI - La Bf Sport passa ai quarti di finale di Coppa Italia di Promozione: dopo una gara disputata tra alti e bassi termina 3-2 in casa del Canale Monterano. Sestili apre le danze poi Cioffi regala il passa valido per i quarti in programma il 13 aprile.

La gara

Bf Sport a Vejano per gli ottavi di finale: assenti alla gara Cardini, Pangallozzi, Ciaramelletti e Floridi infortunati. Assente anche Grifoni per problemi lavorativi. Mister Gentili ritrova Cioffi, il numero nove in campionato ha scontato anche la seconda delle due giornate di squalifica e torna a disposizione della squadra in Coppa prima di affrontare il Passo Corese in campionato.

Prima frazione di gioco caratterizzata da una incessante pioggia che, su un campo in erba vera, non permette di disputare un gioco limpido. Anche i calci lunghi da parte delle due formazioni sono di difficile interpretazione causa vento. Dopo un buon equilibrio riportato nel corso del primo tempo, intorno al 43’ arriva il vantaggio degli ospiti: Cavallari imbuca Sestili tra le linee, il giovane si ritrova a tu per tu con all’estremo difensore di casa riuscendo a mettere in rete. Termina 1-0 la prima frazione di gioco.

La ripresa inizia sulle stesse corde dei minuti finali del primo tempo: Sestili parte in contropiede ma su un contrasto la perde nei pressi dell’area di rigore, la sfera arriva sui piedi di Cioffi che fa 2-0. Il raddoppio offusca la mente dei reatini: Amoroso viene espulso per doppia ammonizione poi pochi minuti più tardi i padroni di casa si tuffano in avanti: su corner la palla attraversa tutta l’area di rigore, sbattendo su Grillo finisce in rete, nessuna colpa per il difensore centrale. Passano 8’ quando il Canale Monterano la riprende: sempre su calcio d’angolo è 2-2. La Bf Sport non si arrende. Passa solo un giro di lancette per tornare in vantaggio: Cioffi dopo un batti e ribatti in area fa 3-2.

La società continua il silenzio stampa già annunciato dopo il ko nell’ultima uscita di campionato in casa del Guidonia (4-3)