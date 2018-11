LE ASPETTATIVE

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

Luciano Santacroce, ds Cantalice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domani, 28 novembre alle 14:30, il Cantalice scende di nuovo in campo per la gara di ritorno dei 16esimi di Coppa Italia. I ragazzi di mister Patacchiola in vetta al girone B di Promozione saranno ospiti del Vicovaro decimo in classifica. La gara di andata terminò 2 a 1 per il Cantalice grazie alla doppietta di Beccarini. La qualificazione agli ottavi è a un passo ma al comunale di Vicovaro non sarà così facile. I padroni di casa da parte loro hanno Angelo Pangrazi, capocannoniere del girone B con 11 reti, che metterà sicuramente in difficoltà i difensori reatini. Il Cantalice è inoltre rimaneggiato e chiamato a riscattarsi dopo la brutta sconfitta subita in campionato con l’Accademia Calcio Roma.«Mi aspetto una grande prova di riscatto anche se non potranno essere presenti alla partita molti dei ragazzi tra cui Monaco, Beccarini, Agnesi, Santarelli e De Gennaro».«È dura, la partita di domenica ci ha tolto molte certezze inoltre siamo molto rimaneggiati ma daremo tutto».