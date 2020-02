© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Serve un'impresa per centrare la semifinale. Domani, mercoledì 19 febbraio, va in scena il ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia di Promozione. Il Cantalice, che nel match di andata uscì sconfitto per 2-0 tra le mura del Ramacogi, sarà ospite del Vicovaro davanti al pubblico del Berenghi.Il passaggio alla semifinale è difficile ma non impossibile. I biancorossi sono reduci da una brutta sconfitta in casa del Nomentum (3-0), dovuta alle molte assenze visto che mister Patacchiola ha deciso di preservare molti dei suoi giocatori proprio per questa partita. Unico assente sarà Stefano Panitti, infortunato e out ancora per un mese circa. Anche il Vicovaro nell’ultima giornata di campionato ha riportato una sconfitta (1-2) in casa con il Settebagni. Due punti separato le due compagini: il Cantalice è a 35, mentre il Vicovaro 37.Le parole del tecnico biancorosso Simone Patacchiola: «Sarà un’impresa quasi impossibile ma la matematica non ci condanna. Andremo a Vicovaro a giocarci la partita e cercare di fare un risultato che ci permetta di passare il turno. Sarà assente Panitti, una pedina per noi importante, per il resto saremo al completo».