RIETI - Domani, mercoledì 8 gennaio, il Cantalice torna nuovamente in campo per il ritorno degli ottavi di Coppa Italia di Promozione. Alle 14:30, i reatini guidati da mister Patacchiola, saranno ospiti de La Rustica. Il risultato di 4-0, della gara di andata giocata lo scorso 11 dicembre al Ramacogi, è di gran lunga a favore dei biancorossi ma per il tecnico tutti dovranno dare il massimo per passare ai quarti di finale.Il Cantalice arriva alla sfida senza gli infortunati Mattei e Alessandrini ma con alle spalle tre punti presi domenica dallo Zena Montecelio (1-0). La Rustica, invece, è in grande forma, e in campionato dopo aver battuto il Nomentum (2-0) si conferma capolista del girone B di Promozione con 38 punti.Le parole del tecnico biancorosso Simone Patacchiola: «Ci saranno ancora molti assenti e sebbene abbiamo un ottimo vantaggio non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Giochiamo contro una grande squadra perciò bisogna essere pronti e concentrati».