RIETI - Coppa Italia di Promozione, è caccia alla semifinale. Il Cantalice, unica reatina nel torneo, dopo aver battuto La Rustica (capolista del girone B) ha pescato il Vicovaro per i quarti di finale.La gara di andata si giocherà al Ramacogi il 22 gennaio mentre il ritorno il 19 febbraio al Berenghi. Ciò che è certo sarà la sfidante: Ferentino o Fregene Maccarese in caso di semifinale.Le due compagini si conoscono molto bene e lottano nel campionato di Promozione da anni. Il precedente scontro in campionato, lo scorso 10 novembre, ha visto il Vicovaro espugnare il Gudini per 1-3. Le due formazioni si sono sfidate in Coppa anche nella precedente stagione: nei 16esimi di finale la vittoria per 2-1 nella gara di andata e la sconfitta indolore del ritorno per 2-3 permise ai biancorossi di raggiungere gli ottavi, ostacolo poi non superato. Non fu una trasferta indolore, quella del 28 novembre 2018 a Vicovaro, con tanto di due ruote del pullman forate e fiancata danneggiata da parte di ignoti e insulti razzisti a Suwareh, certificati dal giudice sportivo con tanto di multa, da parte dei tifosi romani.Oggi, in campionato, la formazione reatina si trova alla nona posizione con 26 punti, i romani terzi a 33.«Siamo ormai abituati a giocare in Coppa con squadre che sulla carta ci dovrebbero eliminare facilmente - afferma il mister Simone Patacchiola - Noi pensiamo solo a lavorare con umiltà cercando di onorare questo torneo fino alla fine».