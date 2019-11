© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domani, 13 novembre, alle 14:30, il Cantalice scende in campo per l'andata dei sedicesimi di Coppa Italia. I biancorossi, unico club reatino ancora in gara nel torneo, sono ospiti della corazzata S.Angelo Romano al Fiorentini di Guidonia Montecelio. Le due compagini, esperte delle categoria, si sono sfidate già negli anni scorsi in campionato. E lo faranno anche in questa stagione alle XVI giornata: andata il 22 dicembre a Cantalice, ritorno il 26 aprile sul campo dei romani. Il Cantalice, dopo aver battuto la Bf Sport nel derby reatino di Coppa, sembra non raccogliere i frutti desiderati in campionato e per mister Patacchiola serve una vittoria per superare il momento negativo. Tra le fila del Cantalice assenti Accardo e Mostarda infortunati, mentre Beccarini ancora non al meglio probabilmente non verrà schierato ad inizio partita.Le dichiarazioni di mister Simone Patacchiola: «Purtroppo la fortuna non gira dalla nostra parte e domani affrontiamo la prima in classifica del girone B. Il S.Angelo è una squadra che in casa non ha mai perso, una partita più difficile di questa non poteva capitarci, per di più in un momento in cui siamo leggermente in difficoltà. Questo non significa che non andremo a giocarci la nostra partita ma spero che tutti gli effettivi siano a disposizione. Non è una gara facile, per essere primi in classifica ci sono dei motivi. Spero di portare via un buon risultato e di giocarci il ritorno al Ramacogi, il nostro campo. Fino a questo momento possiamo dire che abbiamo giocato tutte le partite fuori casa».