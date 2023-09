Derby di Coppa Cantalice-Valle del Peschiera, Poggio Mirteto sfida Real San Basilio

RIETI - Il Cr Lazio ha reso noto gli abbinamenti per la Coppa Italia di Promozione. Dopo l’uscita al primo turno preliminare da parte della Fc Rieti, battuta allo Scopigno 4-6 ai calci di rigore dalla Sanpolese, le reatine che disputeranno la competizione saranno solamente tre: Cantalice, Poggio Mirteto e Valle del Peschiera. Reatine che scenderanno in campo il 27 settembre alle 15:30 (andata) e l’11 ottobre alle 14:30 (ritorno) nella gara valida per i 32esimi di finale.

Gli abbinamenti decretati hanno visto accoppiarsi Cantalice-Valle del Peschiera e Real San Basilio-Poggio Mirteto. Un derby e una sfida molto complicata. Nella prima sfida sarà il Cantalice a giocare in casa la gara di andata mentre nella seconda sfida il Real San Basilio giocherà in casa la gara di andata.

Sarà quindi derby infrasettimanale quello tra Cantalice e Valle del Peschiera.

Le due formazioni arriveranno alla gara in due situazioni completamente diverse. Il Cantalice dopo il derby di domenica allo Scopigno contro la Fc Rieti, il Valle del Peschiera dopo il turno di risposo spettante da calendario. Sarà il primo dei quattro derby che le due formazioni dovranno disputare. Oltre alle date in Coppa sopra citate, Cantalice e Vdp si sfideranno anche il 5 novembre in casa dei rossoblù e il 10 marzo in casa dei biancorossi.

Situazioni più simili quelle che riguardano Poggio Mirteto e Real San Basilio. Entrambe arrivano da una sconfitta alla prima di campionato. Domenica saranno necessarie ulteriori dispendi di energie per trovare i primi tre punti. Anche per le queste due compagini sarà il primo dei quattro incontri. In campionato i mirtensi incontreranno i romani il 12 novembre al Valletonda e il 13 marzo al Castelli.