Coppa Italia, Bf Sport giocherà in casa il derby col Poggio Mirteto. Le aspettative di Gentili e Domenici

Mercoledì 22 Settembre 2021, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 16:27

RIETI - Sarà al Gudini il prossimo derby reatino in Coppa Italia Promozione: domenica 26 settembre, alle 11, andrà in scena Bf Sport-Poggio Mirteto. Le due compagini si sfideranno per il secondo turno del torneo, solo una a andrà avanti dopo aver disputato la gara secca.

Le aspettative dei tecnici



Fabio Gentili, tecnico della Bf Sport

«Sarà una partita insidiosa, quest'anno il Poggio Mirteto ha costruito una buonissima squadra. Proveremo a fare la nostra partita cercando di passare il turno in quanto la Coppa è una competizione stimolante per tutti. Saremo sicuramente diversi da domenica scorsa sia perché abbiamo qualche indisponibilità sia perché stiamo ancora cercando di trovare il miglior assetto in vista dell'inizio del campionato».

Antonio Domenici, tecnico Poggio Mirteto

«Sarà un'altra bella sfida. Ritengo la Bf Sport una delle società meglio organizzate per poter recitare un ruolo da protagonista in questo campionato, composta da persone competenti e molto appassionate, che hanno allestito una squadra di livello assoluto,affidata a uno dei tecnici migliori in circolazione e che Poggio Mirteto ben conosce per essere stato l'ultimo ed unico ad aver vinto un campionato di Promozione. Sarà una gara dura ma affascinante, giocata su uno dei campi migliori. I ragazzi stanno bene e sono sicuro si faranno trovare pronti».