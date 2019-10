© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo l’Amatrice, uscita nel turno preliminare contro il Sporting Montesacro (andata 3-0, ritorno 0-5), anche per gli altri tre club reatini di Promozione è tempo di Coppa Italia, che ripropone il derby reatino tra Cantalice e Bf Sport. Le gare di andata si svolgeranno mercoledì 16 ottobre alle 15:30, quelle di ritorno mercoledì 30 ottobre alle 14:30.Cantalice e Bf Sport si ritrovano ancora in un derby infinito. La gara che si terrà il prossimo mercoledì, verrà giocata al Gudini. Il Ramacogi, indisponibile per lavori sul manto erboso, sarà a disposizione entro la fine di ottobre. Le due formazioni si ritrovano dopo un mese, in campionato il Cantalice ne era uscito vincitore per 0-1. Ora, dopo cinque giornate, i biancorossi sono a 9 punti in classifica mentre la matricola giallonera ne ha 6.Il Passo Corese è ospite del Riano. I sabini, dopo la prima vittoria di domenica scorsa, hanno raggiunto quota 4 punti in classifica. Il Riano è invece in vetta al girone B con quattro vittorie e solo un pareggio. Dopo un mese il Passo Corese cerca la sua rivincita: nella seconda giornata di campionato il Riano ne era uscito vincitore per 2-0.