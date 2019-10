© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel primo turno di Coppa Italia, valido per l'andata dei trentaduesimi di finale (ritorno il 30 ottobre), il Passo Corese sfiora l’impresa sul campo del Riano: i coresini vengono sconfitti 4-3 in un match rocambolesco. Il club coresino si schiera rimaneggiato con le assenze di Ceccarelli, Diallo e Proietti.Il Passo Corese parte male subendo il 2-0 del Riano ma a differenza delle gare passate, i gol subiti non sembrano aver scoraggiato i ragazzi di mister Benigni che poco più tardi accorciano le distanze con Italiano: il bianconero a due passi dall’estremo difensore locale non sbaglia. Anche i padroni di casa non accusano il colpo e sul finire della prima frazione mettono a segno il 3-1.Nella ripresa i sabini partono meglio e dopo pochi minuti siglano il 3-2 con Varsalona su assist Ubertini. I ritmi non sembrano calare e il Riano fa 4-2. Intorno alla metà del secondo tempo è ancora Italiano a mettersi in mostra siglando il 4-3 finale. A 15’ dal termine per il Passo Corese viene espulso capitan Filippi per doppia ammonizione e il match prosegue in inferiorità numerica.Le dichiarazioni di mister Fabrizio Benigni: «Risultato che lascia apertissimo il discorso qualificazione. Soddisfatto dal punto di vista del gioco, meno su quello dei singoli, troppi gli errori. Ci vuole più determinazione e concentrazione, non possiamo regalare gol facili agli avversari».