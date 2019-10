LA GARA

I COMMENTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI -Il Passo Corese viene sconfitto per 1-2 con il Riano e esce dalla Coppa Italia di Promozione. Dopo il 4-3 dell’andata la formazione romana si conferma anche sul campo dei coresini.Partono male i sabini che al 15’ del primo tempo subiscono il vantaggio romano grazie alla rete di Toncelli. Il gol subito,sveglia il Passo Corese che 10’ più tardi riporta la gara in equilibrio grazie alla rete di Bernardi. La prima frazione di gioco termina 1-1.Nella ripresa i padroni di casa cercano insistentemente il passaggio del turno con occasioni clamorose: una tra tutte è quella che arriva sui piedi di Ceccarelli, a pochi metri dalla porta spedisce la sfera sopra la traversa. Nei minuti di recupero, la formazione bianconera, sbilanciata a trovare il gol-qualificazione subisce il vantaggio del Riano con De Santis.Le dichiarazioni di mister Fabrizio Benigni: «Buona gara contro un’ottima squadra. Complimenti ai ragazzi, hanno fatto grande partita e abbiamo lasciato aperto il passaggio del turno fino all’ultimo minuto della gara. Con un po’ più di precisione saremmo potuti andare sul 2-1 e mettere la qualificazione dalla nostra parte. Andarci così vicino non era stato previsto da nessuno, abbiamo fatto grandi cose. Ora testa al campionato».