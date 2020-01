LA GARA

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

RIETI - Il Cantalice viene sconfitto sul campo de La Rustica. Il 2-0 dei romani non basta: il 4-0 nella gara di andata giocata al Ramacogi permette ai biancorossi il passaggio del turno (4-2). Da domani testa alla due gare di campionato prima di tornare in Coppa: la gara di andata dei quarti si disputerà il 22 gennaio mentre il ritorno il 15 febbraio. Aspettando di conoscere l'avversaria attraverso il sorteggio.La Rustica parte forte desiderosa di riprendere un risultato quasi impossibile. Le assenze dei reatini si fanno sentire e vanno in campo anche gli infortunati Alessandrini, Beccarini e Santarelli. La formazione padrona di casa ne approfitta e al 7’ passa in vantaggio. L’1-0 non mette pressione al Cantalice che si spinge in avanti trovando anche qualche occasione con Accardo e Cedric ma il risultato rimane invariato.La ripresa ha lo stesso copione del primo tempo. Gara piuttosto equilibrata fino al 30’ quando La Rustica raddoppia sfruttando un probabile fallo. Il Cantalice sul finale protesta per un fallo di mano in area ma per il direttore di gara non c’è nulla. Tra le fila reatine vanno spesso vicino al gol Accardo e Alessandrini. A 10’ dal termine viene espulso Rossi per doppia ammonizione e la gara termina in inferiorità numerica.«Loro sono partiti forte perché ovviamente volevano ribaltare il risultato. Abbiamo risposto bene nonostante le numerose assenze e i ragazzi che sono andati in campo molti erano appena tornati da pesanti infortuni. Ci siamo stati mentalmente. Siamo passati anche soffrendo. Speriamo di continuare questo ottimo periodo, a parte la gara di oggi che è stata viziata da molte assenze».