I COMMENTI

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

FORMAZIONI E MARCATORI

Cantalice

Vicovaro

Arbitro

Reti

RIETI - Termina 2 a 1 la sfida di Coppa Italia tra Cantalice e Vicovaro. Al Ramacogi i biancorossi si riscattano dopo il ko in campionato e vedono più vicin la qualificazione agli ottavi di Coppa.Gara a senso unico. Primo tempo durante il quale il Cantalice si spinge molto in avanti concludendo in modo pericoloso ogni azione. Due tra le tante vengono finalizzate da Beccarini, il centrocampista biancorosso a metà del primo tempo sigla la sua doppietta personale, due gol in pochi minuti che abbassano il baricentro del Vicovaro. Nella ripresa poco cambia. Il Cantalice non molla di un centimetro. Unica disattenzione al 10’: Pezzotti sbaglia un rinvio regalando la palla a Lillo che solo a pochi metri dalla porta non sbaglia. Sul 2 a 1 i ragazzi di mister Patacchiola non accusano il colpo gestendo sempre la gara con personalità e carattere.«Primo tempo giocato sopra la righe quando potevamo andare in vantaggio più volte. Nella ripresa loro hanno trovato il gol per un nostro errore ma poco è cambiato. Abbiamo gestito la gara da squadra. Contento del risultato ora. Ora testa alla sfida a Tivoli».: Pezzotti, Rossi, De Gennaro, Fosso, Salvi, Paniti, Suwareh, Santarelli, Monaco, Beccarini, Accardo. A disp. Conti, Dionisi, Agostini, Alessandrini, Cinetti, Gregori, Tiengo, Piras. All. Simone Patacchiola: F.Maiorani, D’urbano, Mantovani, Kante, Ianzi, Fenili, Petrucci, Colantoni, Neri, Provaroni, Grassi. A disp. CalnderarI, Botti, Figlioli, Cavuoto, C. Maiorani, Pangrazi, Lillo, Ceccarelli, Di fausto. All. Gianluca Lillo: Pozzi di Roma 1 (Perna di Roma 1 e Passeri di Roma 1): 25’ e 30’ pt Beccarini (C), 10’ st Lillo (V)