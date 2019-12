© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domani, mercoledì 11 dicembre, il fischio d’inizio nel match tra Cantalice e La Rustica darà il via all’andata degli ottavi di Coppa Italia di Promozione: si giocherà alle 14:30 al Ramacogi. I ragazzi di mister Patacchiola sono chiamati a blindare il passaggio del turno in vista del ritorno che si svolgerà l’8 gennaio 2020.Il Cantalice arriva alla sfida dopo una sconfitta (1-2 col Futbol Montesacro)), forse immeritata, in campionato e con le assenze di Beccarini, non al massimo della forma, Camilli e Alessandrini ancora out per infortunio. Non ci sarà neppure Samuele Maccioni che nelle ultime ore è passato alla Virtus Cupello (Eccellenza abruzzese). Squadra rimaneggiata e con difficoltà a ingranare la marcia in campionato: 16 punti alla 14esima giornata, in piena zona playout. Classifica che non rispecchia le ambizioni del Cantalice che nella precedente stazione vinceva il titolo di campione d’inverno. A oggi, come successo già in passato, le migliori prestazioni sono arrivate contro grandi avversari: domani potrebbe essere l'occasione giusta.La Rustica da canto suo, arriva al match dopo una grande vittoria in campionato (0-2 col Vicovaro) che gli ha permesso di occupare la seconda posizione nel girone B di Promozione. Le due formazioni si sono già sfidate nella 13esima giornata: sul campo romano terminò 1-0.Le parole di mister Simone Patacchiola: «Sarà una battaglia sportiva. Dovremmo fare la gara della vita per contrastare un’armata come La Rustica».