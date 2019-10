RIETI - Il Cantalice mette a segno il tris di vittorie con la Bf Sport: la formazione biancorossa fa 0-2 con i gialloneri di mister Fabiani e conquista i 16esimi di Coppa Italia di Promozione, grazie anche all'1-0 dell'andata. La Bf Sport al completo trova un Cantalice che recupera in extremis Pezzotti, Bengala e Beccarini, assente solo Camilli.



LA GARA

Pronti via, il Cantalice pressa alto la formazione giallonera andando spesso al tiro con Alessandrini che al 4’ dal limite sfiora la traversa. Quest’ultimo, rivisitato prima punta da mister Patacchiola, copre bene l’assenza di Camilli. Sempre Alessandrini al 20’ dopo una mischia in area colpisce il palo, stesso legno che solo 2’ più tardi colpisce Panitti sugli sviluppi di un corner. Al 30’ errore difensivo da parte di Giacomo Grifoni che manda in porta Agostini, al limite dell’area e solo davanti a Bianchetti si fa recuperare dallo stesso numero sei. Il Cantalice continua a spingere in avanti e al 36’ Maccioni a due passi dalla porta trova una grande risposta del numero uno giallonero. Al 42’ l’ex Alessandrini, dal limite fa partire un mancino rasoterra che batte Bianchetti. È 0-1.

La ripresa ha lo stesso copione del primo tempo: al 5’ Maccioni sfrutta un errore difensivo di Pengili e solo davanti a Bianchetti mette la palla in rete. Il primo spunto della Bf Sport è al 17’: Ciaramelletti dal limite colpisce la traversa. Gli ospiti sfruttano la scia dell’entusiasmo e al 30’ Agostini mette alla prova ancora una volta Bianchetti. Il Cantalice vince e resta tra le 32 squadre in corsa per la Coppa.

I COMMENTI

Gianluca Fabiani, ds Bf Sport

«Qualificazione ampiamente meritata dal Cantalice. Prestazione sottotono da parte nostra ma loro sono stati molto più bravi di noi. Non ci sono giustificazioni, loro sono stati più squadra. Onore al Cantalice. C'è solo da far tesoro dei nostri errori e analizzarli in settimana».

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

«Credo che se le vittorie nelle altre due precedenti gare sono state frutto di fortuna, questa, a livello di gioco e di risultato non può portare dubbi. È stata una gara giocata ad altissimi ritmi da parte nostra e c’è solo da fare i complimenti a tutti gli interpreti perché è stata una partita bellissima».

IL TABELLINO

Bf Sport: Bianchetti, Fosso, Pengili (8’st Cardini), Cianetti, De Gennaro, Grifoni (8’st Cavallari), Piras (8’ st Priolo), Mattei, Monaco (20’st Tiengo), Ciaramelletti (40’st Di Loreto), Tolomei. A disp. Di Casimirro, Cresta, Casciani, Fabiani. All. Costantino Fabiani

Cantalice: Pezzotti, Laureti, Agnesi (35’ st Fusacchia), Bengala (43’ st Beccarini), Panitti, Mostarda, Rossi, Santarelli, Alessandrini (30’ st Ramazzotti), Maccioni (29’ st Accardo), Agostini (40’ st Di Carlo). A disp. Martini, D’Ippolito, Ferretti, Cedric. All. Simone Patacchiola

Arbitro: Burattini di Roma 1 (Passero di Roma 1 e Negro di Roma 1)

Reti: 42’ pt Alessandrini, 5’ st Maccioni

Note: ammoniti Tolomei e Cianetti (B) e Bengala (C); recupero: 1’-4’; spettatori: 150 circa

