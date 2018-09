di Andrea Giannini

RIETI - La Spes Poggio Fidoni torna in campo a tre giorni dalla brutta sconfitta in campionato contro l’Accademia Calcio Roma (3-2). C’è da difendere il 2-0 nel turno preliminare di Coppa Italia di Promozione sul campo dell’Aurelio, ultimo a zero punti nel girone A. Domani, mercoledì 19 settembre, alle 15:30 al Don Calabria (Roma) i ragazzi del tecnico Donati dovranno evitare scivoloni per continuare il cammino in Coppa Italia.



Due gare in quattro giorni anche per i gialloverdi che non dovranno ripetere la prestazioni effettuate nelle ultime due giornate fuori dalle mura amiche. Tutti a disposizione del tecnico a parte Brucchietti, difensore centrale con tre gol in altrettante giornate.



«Serve maggiore attenzione nel finale e ad inizio gara – dice il ds Massimo Lattanzi - Iniziamo nel far bene in Coppa poi penseremo nel tornare bene in campionato. Sono fiducioso».



Nel turno preliminare di Coppa la Spes Poggio Fidoni non può deludere, serve riprendere fiducia e ottimismo per la prossima giornata di campionato: domenica alle 11 al Chiani c'è il Licenza, che domenica scorsa ha bloccato Tivoli su un pirotecnico 3-3..

