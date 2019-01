Ultimo aggiornamento: 17:54

RIETI - Cantalice vede più vicini i quarti di Coppa Italia di Promozione. All’Accademy Sport Center termina 1 a 1 la gara di andata valida per gli ottavi tra l’Accademia Calcio Roma e i biancorossi del Cantalice. I ragazzi di mister Patacchiola si presentano sul campo ospite molto rimaneggiati, tanti i titolari assenti ma riescono a conquistatre un ottimo risultato per il morale e per il prosieguo in questa competizione. Partita equilibrata giocata con attenzione da entrambe le formazioni che si sblocca solo nella ripresa. Nei primi minuti del secondo tempo è Panitti ad andare in gol: l’ex Rieti porta in vantaggio i suoi sugli sviluppi di un corner. Il vantaggio reatino dura poco più di 20’, Nolano per i romani sigla il pareggio. Risultato che fa ben sperare per la gara di ritorno che si giocherà mercoledì 23 gennaio al Ramacogi.Soddisfatto mister Simone Patacchiola che commenta così il match: «Abbiamo tenuto in equilibrio la gara durante il primo tempo poi siamo passati in vantaggio. Potevamo allungare e tornare a casa col bottino pieno perché stavamo giocando molto bene ma poi abbiamo subito il gol su una nostra disattenzione. Sono comunque contento, devo fare i complimenti ai ragazzi che nonostante le numerose assenze hanno interpretato bene la gara. Non era facile venire a giocare contro un’Accademia agguerrita e che voleva vincere la partita».