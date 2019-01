LE ASPETTATIVE

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

Luciano Santacroce, direttore sportivo del Cantalice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domani, 9 gennaio alle 14:30, per la capolista Cantalice torna in scena la Coppa Italia di Promozione. Nella gara valida per l’andata degli ottavi i ragazzi di mister Patacchiola saranno ospiti dell’Accademia Calcio Roma. Le due formazioni sono in competizione anche in campionato ed i precedenti, nonostante le situazioni opposte in classifica, danno ragione ai romani che nella XII giornata s'imposero ai reatini con un travolgente 5 a 2. L’Accademia si è qualificata agli ottavi battendo il S.Angelo Romano mentre il Cantalice superando per un soffio il Vicovaro. Nel girone B di Promozione il Cantalice è in vetta ed ha conquistato il titolo di campione di inverno, mentre i romani padroni di casa si trovano in posizioni di bassa classifica e lottano per la salvezza. I biancorossi però non avranno a disposizione per squalifica il bomber Suwareh e sarà fuori dal terreno di gioco anche mister Simone Patacchiola.«Affronteremo la gara con numerose assenze, sappiamo che sarà dura ma vogliamo fare bene anche in questa competizione».«Dobbiamo vedere chi ci sarà, non saremo tutti anche per motivi di lavoro. Secondo noi, loro sono alla nostra portata e cercheremo di passare il turno».